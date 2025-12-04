Бият тревога за проливен дъжд, морски бури и градушки в Гърция

Гражданската защита в Гърция предупреди за две денонощия на силни дъждове, морски бури и градушки.

Екстремното време ще засегне цялата страна, съобщават синоптиците.

С изключителна и продължителна активност се очакват дъждове и силен вятър на островите в Йонийско море, Северна Гърция, Пелопонес и остров Крит.Градушки ще засегнат предимно северната част на страната.

Да не се пътува утре в района на Солун, Халкидики и Иматия, предупреждават от пътна полиция. Очакват се наводнения от проливните дъждове.

Има голям риск от прекратяване на морския трафик за утре - петък, поради силни бури.

Транспортните компании предупреждават пътниците на фериботите да се свържат с пристанищните власти няколко часа преди отпътуване.

Рибарите и собствениците на яхти са предупредени да не излизат в открито море.

Пожарната и спасителната служба са в пълна готовност да реагират.

