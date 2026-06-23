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Бизнесът: Майките трябва да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа

23.06.2026 / 13:27 0

Снимка Пиксабей

Бизнесът подкрепя идеята майките да получават 100% от обезщетението, ако се върнат по-рано на работа. В момента стимулът е 50%.

Това предложение на „Продължаваме промяната“ бе разгледано на тристранка.

Не може да се обръща с хастара навън осигурителната система, за да се правим на много щедри, каза Ася Гонева от КНСБ, пише flashnews.bg.

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