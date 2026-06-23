Бизнесът: Майките трябва да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа

Снимка Пиксабей

Бизнесът подкрепя идеята майките да получават 100% от обезщетението, ако се върнат по-рано на работа. В момента стимулът е 50%.

Това предложение на „Продължаваме промяната“ бе разгледано на тристранка.

Не може да се обръща с хастара навън осигурителната система, за да се правим на много щедри, каза Ася Гонева от КНСБ, пише flashnews.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!