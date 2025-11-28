Бизнесът: Трябваше да има диалог с управляващите и без протести

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Факт е, че срещата с финансовото министрество се порведе след като имаше голям протест. Аз дълбоко съжаление изказвам за това, защото ние като организации като казваме, че има проблем, би трябвало да има диалог. А когато вече н ещата стигнат до протест, това значи, че има някаква дълбока пропаст между хората, които вземат решения и хората, което е проблем само по себе си.

Това коментира пред бТВ Мария Минчева от БСК.

Протестът е форма на комуникация, които ние като синдикати сто протести за 5 години направихме. Може протестите за бизнеса да са нещо нова, но ние постоянно сме в тази ситуация. Протестирали сме и срещу едните, и срещу другите, в рамките на служебни кабинети също. Ние витаги протестираме. За нас е важно да сме колектив и да се борим за правата на хората, които работят, коментира Любослав Костов от КНСБ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!