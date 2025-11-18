Бизнесът е готов на протести, ако не се променят параметри на проектобюджета

Булфото

Бизнесът е готов на протести, ако не се променят част от параметрите на проектобюджета.

Председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал /АИКБ/ Румен Радев посочи, че работодателските организации остават с надежда за промени в параметрите на план-сметката, но ако няма чуваемост, той не изключи възможността за национален работодателски протест.

"Ние сме обсъждали в интерес на истината, и възможностите за такъв тип национален протест. Дали ще се пристъпи до него, все още се надяваме да имаме чуваемостта в Народното събрание и разбира се, при изчерпване на една стъпка, се преминава към следващата. Ние имаме предложения за заместващи разчети на всяко от потенциално отпадналите приходни пера", коментира Радев, предаде БНР.

Бизнесът ще участва в днешното заседание на бюджетната парламентарна комисия. Предложени са заместващи механизми за осигуряване на приходи ако отпадне намерението вноската за пенсия да се повиши с 2 процентни пункта и двойното покачване на данък дивидент. Средства ще има, ако заплатите в бюджетния сектор се увеличат навсякъде с 5 на сто, допълни Румен Радев.

Председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева отново заяви, че в рамките на тази бюджетна процедура исканията на бизнесът трудно могат да се случат. По думите й догодина ще се обсъжда премахването на автоматичните механизми за ръст на заплатите.

Сачева все пак не изключи още с този проект на бюджет да се пристъпи към намаляване на незаети щатни бройки в администрацията.

Управляващата коалиция ще обсъди дали да има коледни добавки за пенсионерите тази година. Сачева съобщи, че днес е изпратила писмо до социалния министър с искане да се инициира изплащане на помощи по Коледа и Великден за всички нуждаещи се.

"Законодателно решение за трайно уреждане на този въпрос като нов вид социално подпомагане, което да се отнася не само за пенсионерите, да се отнася за най-уязвимите. Това разбира се, няма как да стане сега. Вероятно ще стане догодина, а що се отнася до Коледните добавки, отново ви казвам, въпрос на разчети. Аз бях достатъчно честна да кажа, че те не са планирани, но това не значи, че няма да се търсят политически решения за това", коментира Деница Сачева.

Заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков коментира, че има възможност внесеният от правителството в парламента проект на бюджет за следващата година да бъде променен.

"Да се намалят разходите в няколко позиции и оттам да се направят реалистични приходите, защото в момента отново са нереалистични и отново има огромен дълг, който е заложен, нов дълг от още 20 милиарда лева. Такова нещо никога не е било. Отговорът, който чуваме, че няма възможност за друг бюджет, просто е една обикновена лъжа", заяви Николай Денков.

