Бизнесът е притиснат и започва съкращения на хора

Редактор: Недко Петров

Стопкаър Нова Тв

Ако няма редакция на бюджета и тази тежест върху бизнеса се запази, работодателите предвиждат съкращаване на хора или да не предприемат увеличаване на възнагражденията на своите служители, както са мислели да го направят.

Според Румен Радев всяка от тези хипотези е вярна, и това ще зависи от предприятие по предприятие, и опита на някои хора да се опитват всичко да си го представят елементарно и само на едно ниво.

Очевидно, предприятия, които са успявали да поддържат някакъв например макар и в долния край двуцифрен марж на резултата, при тях, в това число и при натиска през данък дивидент, може да доведе до ограничаване на инвестиционните възможности. Това би било може би най-добрия случай, ако можеха всички да са така, само че не са, започна Радев.

Други се опитват да прехвърлят това в цена на краен продукт. Особено тези, които работят на вътрешен пазар, ще опитат по този начин да проиграят отново с инфлационния натиск, което е неприятно, допълни председателят на УС на АИКБ.

Трети няма да успеят това, защото има пазар с фиксирани цени, и тръгват към съкращение или към задържане на възнаграждение. При всички положения разпределението, между другото и там е около 60:40, но ги закръгляме в осигуровките, ще бъде поето от всеки ангажиран в реалния сектор, каза още по Нова Тв бившият енергиен министър.

