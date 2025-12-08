Бизнесът и синдикатите дадоха одобрение за проектобюджета на ДОО

Булфото

Бизнесът и синдикатите дадоха одобрение за предложения проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година.

По време на от КНСБ поискаха от средата на годината да се увеличи таванът на пенсиите - с процента, с който ще се осъвременят и останалите пенсии.

Ася Гонева изчисли, че ако стъпката не се предприеме от 8 хиляди броят на пенсионерите, които ще са ограничени от тавана ще се увеличи на 15 хиляди:

"Вместо 15 000 души, на които пенсията е отрязана от максималния размер, да се получат 6 200 човека, които ще получават вече действителния размер на пенсиите. На 8 000 ще останат ограничени от новия размер, който би се получил на ниво 1873 евро. Допълнителният разход по разчетите на НОИ е малко над 9 милиона евро".

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пое ангажимент, предложението на КНСБ да бъде обсъдено:

"Трябва да бъде в пътната карта, от икономии да се види след 1 юли, ще го изговорим с госпожа Петкова как могат да станат нещата, но наистина вдигаме максимално-осигурителния доход, а пък таванът остава същия, ми те хората, за какво да се осигуряват. Те наистина хората са много малко, говорим за под 9000 човека".

Сега Тристранният съвет обсъжда проекта на държавен бюджет за 2026 година, предаде БНР.

