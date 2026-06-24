Бизнесът и синдикатите с резерви към вдигането на максималния осигурителен праг до 2300 евро

Снимка Пиксабей

Синдикати и работодатели изразиха резерви към част от предложените промени, сред които е вдигането на максималния осигурителен праг до 2300 евро.

Според работодателски организации мярката ще създаде допълнителен натиск върху бизнеса. Синдикатите подкрепят повишаването на максималния праг, но настояват за увеличение на доходите, включително за служителите в държавната администрация.

Управителят на ИТ фирма с 9 служители Ясен Танев очаква по-високият осигурителен праг да ощети както фирмата, така и работещите. По изчисления на компанията служителите ще внасят малко над 23 евро месечно повече.

„Което е около 280 евро на година, работодателят ще внася около 428 евро на година повече или ...бюджетът ще бъде захранен с една сума, която ще се превърне в загуба, ако не бъде направено така, че да има повече в здравеопазване, повече в култура и по-добра среда за живот“, коментира Ясен Танев, управител на ИТ компания.

По думите му досегашното вдигане на осигуровките не е довело до по-добри пътища, училища и административни услуги. Танев смята, че недостигът в бюджета трябва да се покрива и от секторите, които работят в сивата икономика, а не само от тези „на светло“.

„В ИТ сектора се говори, че може би трябва да започнем да се занимаваме с поставяне на плочки и ремонти. Помислете си дали тези сектори се осигуряват на максималния осигурителен доход и колко се осигуряват“, каза още той.

От Българската стопанска камара също предупреждават, че повишаването на прага ще натовари предприятията.

„Товари бюджетите на предприятията, още повече, че това повишаване се случва от началото на август и никой не го е предвидил в бюджетите си“, заяви Станислав Попдончев от БСК.

Според бизнеса повишаването на минималните осигурителни прагове за някои професии също ще доведе до допълнителен натиск върху работодателите.

Синдикатите от своя страна подкрепят вдигането на максималния осигурителен праг, но настояват за ръст на доходите. От КНСБ посочват, че увеличението не трябва да обхваща само държавните служители, които ще започнат сами да поемат осигуровките си.

„Най-малкото поне още 5%, защото 5 бяха дадени, ние не искаме пари на калпак, искаме достатъчно за персонал, които да се адресират през атестации, през изравняване на загубена покупателна способност, защото не е тайна, че можем да си купим по-малко отколкото преди 8 месеца“, заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

От синдиката допълват, че ако има съкращения на незаети щатни бройки в администрацията, освободените средства могат да бъдат използвани за повишаване на доходите на останалите служители, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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