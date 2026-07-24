Бизнесът ще плаща с над 37% по-евтин ток в събота

Снимка Пиксабей

При средна цена от 77,64 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 25 юли.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 124,08 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 11,06 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 24,98 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 130,30 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 98 151,93 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 108,37 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 109,93 евро (без ДДС) за мегаватчас, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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