Бизнесдама е убитата жена в магазин в София

01.11.2025 / 13:49 0

Булфото

Престъплението е станало в търговския обект на ул. "Цар Симеон", в близост до пресечката с ул. "Инж. Иван Иванов"

Жена, собственичка на магазин, беше убита тази нощ в центъра на София.

Престъплението е станало в търговския обект на ул. "Цар Симеон", в близост до пресечката с ул. " Инж. Иван Иванов".

Извършителят се издирва, още не е открит, а криминалистите цяла нощ събираха улики от местопреспъплението.

Жената притежавала магазина, но понякога давала и нощни смени в него. В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала отношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат, пише "24 часа".

След убийството мъжът е избягал. В момента се укрива.

 

