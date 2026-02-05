Бизнесдамата Саша Безуханова: Без колебание подкрепих финансово НАКЗТ за наблюдение с дронове

Кадър БНТ

От екипа на Националната агенция за контрол на защитените територии ме потърсиха за подкрепа на именно такъв иновационен за България проект, който позволяваше мониторинг на големи природни зони – територия, за която екипът им легитимно отговаряше. Без колебание подкрепих финансово иновационната за България природозащитна практика за наблюдение с дронове, водена от убедеността, че тя ще послужи за добър модел за опазване на природните ни ресурси".

Това заяви бизнесдама Саша Безуханова в своя писмена позиция по повод трагедията в Петрохан, цитира OFFnews.bg.

В управителния съвет на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" са Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков.

Публикуваме пълния текст на позицията на Саша Безуханова:

"Потресена съм като много от трагедията в Петрохан. Искрени съболезнования на близките хора на загиналите.

В публичното пространство през последните два дни се разпространяват различни спекулативни интерпретации за случилото се, които замесиха и моето име.

Каузата, на която съм се посветила в последните години е опазване на природата. Водена съм от убеждението, че ограничаването на ефектите от климатичните промени и загубата на биоразнообразие изисква без забава въвеждане на нови решения за опазване на природата и е задача на всеки от нас – в личен, институционален и бизнес план.

Затова и подкрепям лично и с професионалния ресурс на екипа ми широк кръг природозащитни инициативи – дейността на MOVE.BG и SCION са изцяло посветени на темата, работя по нея активно като председател на бодра на WWF за Централна и Източна Европа и член на консултативния съвет на зелени финансови политики WCLN на Европейската инвестиционна банка, участвам с лично финансиране на иновативни стартиращи компании и иновативни практики на природозащитни организации, които дават решения на един от най-значимите проблеми пред човечеството днес – все по-драстичните природни катаклизми и свързаните с тях рискове.

От екипа на Националната агенция за контрол на защитените територии ме потърсиха за подкрепа на именно такъв иновационен за България проект , който позволяваше мониторинг на големи природни зони – територия, за която екипът им легитимно отговаряше.

Без колебание подкрепих финансово иновационната за България природозащитна практика за наблюдение с дронове, водена от убедеността, че тя ще послужи за добър модел за опазване на природните ни ресурси.

Зная, че тази технологична осигуреност послужи за ограничаване на незаконната сеч и нерагламентиран лов в региона, за подкрепа при горските пожари.

Надявам се, че трагедията в Петрохан няма да хвърли сянка и измести фокуса от голямата задача - да работим с целия ни ресурс за възстановяване и да живеем с уважение към природата."

