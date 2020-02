Бизнесмен изгорил $1 млн. долара, за да не плаща детска издръжка

profit.bg

Брус Макконвил, канадски бизнесмен и бивш кандидат за кмет, в чиято платформа основно беше залегнала борбата с престъпността, е толкова решен да не плаща детска издръжка, че заявил пред съда, че е изгорил над 1 млн. долара в брой, според The Ottawa Citizen.

Съдията по делото обаче не му повярвал.

55-годишният бизнесмен събудил подозрения у съдията, когато казал, че се сдобил с парите, след като продал имоти и компании зад гърба на бившата си съпруга.



След това изгорил 743 000 долара през септември и още 296 000 долара през декември.

Този откачен ход (ако е верен) е просто поредният опит на Макконвил да заобиколи съдебна заповед, според която трябва да предостави декларация за финансовото си състояние, което, според Ottawa Citizen, остава пълна мистерия.

Ottawa businessman/ failed mayoralty candidate burned $1M cash to keep it from his wife. Bruce McConville is now in jai for contempt. He’ll be fined $2,000 a day until he starts following court orders. income is a mystery, he is NOT paying child support. https://t.co/fhS6U0utT9