Бизнесмен отрече да е летял с Пеевски: Нямам честта да го познавам

Кадър Нова телевизия

„В течение съм с тази нелепа информация. Абсолютно невярно е това, нямам честта да познавам г-н Пеевски”. Това заяви за Нова телевизия бизнесменът Любомир Петров. Неговото име излезе в справката на ГДБОП за полетите на Делян Пеевски. Според данните Петров и Пеевски са летели заедно до Истанбул в навечерието на коледните празници миналата година. В регистрите името на Петров се открива като собственик и управител на няколко дружества от Ихтиман и Берковица, повечето от които свързани с ловен туризъм. Той отрече да е пътувал с лидера на ДПС.

„Нямам идея от къде моето име е замесено в цялата тази история. Най-вероятно става дума за някакво съвпадение на имена”, каза Петров.

Той обясни още, че е готов да си търси правата по законов път.

„Аз съм бил в България по това време и нямам представа как ЕГН-то ми ще е там. Аз съм на 58 години и не може някой да си позволи просто така да бъде хвърлено името ми в пространството. Но няма да оставя тези неща така в никакъв случай. Тези, които са злоупотребили с името ми, ще си понесат отговорността, която закона предвижда в такива случаи”, заяви Петров.

Според данните на МВР бизнесменът Александър Сталийски също е бил сред хората пътували в Пеевски - през април 2019 г. Днес Сталийски не отговори на обажданията на Нова телевизия.

Същевременно в ефира на „Събуди се” депутатът от „Прогресивна България” Антон Кутев каза, че справката на ГДБОП до парламента е доказателство с кого е пътувал лидерът на ДПС. Част от предоставените документи са на базата на данни от системата за резервации PNR. Именно заради ползването на данни от тази система се оказа, че прокуратурата започва проверка.

Редактор "Екип на Петел",

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