Благо Джизъса: Не съм комплексар и мъж под чехъл

Кадър Инстаграм

Благой Георгиев даде любопитно интервю пред Уикенд.

Там той споделя отношението си към външния си вид и жената до себе си:

"Харесвам модата и всичко, свързано с нея. Винаги съм гледал да се поддържам и да се обличам стилно. Склонен съм да се вслушвам в жената до мен и усетя ли, че нещо не й харесва, ще го променя. Не съм от комплексарите, които мислят, че ще станат мъже под чехъл, ако слушат половинките си. Най-важното е да направиш любимата си щастлива. Винаги бих се съобразил с мнението на моята."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!