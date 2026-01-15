Благо Георгиев за Стоичков: Не е щедър на похвали, ако сгафиш, чуваш всичко от - до

кадри Нова телевизия

Бившият национал по футбол Благой Георгиев разказа, че както колегата си Валери Божинов, също е трябвало да си бръсне главата, когато Христо Стоичков му е бил треньор, защото прическата му не влизала в неговите стандарти. „Не е много щедър на похвали, но ако сгафиш, чуваш всичко от-до, не мога да повторя нищо от това в ефир”, коментира той в „На кафе” по Нова телевизия.

Георгиев разказа и случай, в който Стоичков искал да вземе телефонен номер, който е само осмици. Той обаче бил даден на друг човек и Камата му звъннал за да поиска да си отстъпи номера. Когато абонатът с осмиците чул, че го търси Стоичков, просто не повярвал, казал: „Да бе, Марадона...” и затворил.

Първият мач на Благо в Испания бил на стадиона на „Барселона” и той призна, че е бил шокиран, като е сравнил това изживяване с мачовете на стадиона на „Славия”. Тогава била първата му среща с Меси, който ибл още далеч от звездната си слава.

„Меси беше малък, влезе като резерва и ни вкара гол, оттогава не го харесвам”, призна Благой Георгиев.

