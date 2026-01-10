Благодарност във Фейсбук: Полицай разкри кражба на пари от търговски обект
Булфото
Благодарност към всеотдайни полицаи във Варна бе изказана в социалната мрежа.
"Изказвам искрената си благодарност към полицай Я. М. и към останалите служители на 1 во и 3-то РПУ – Варна, за бързата и професионална реакция. След подаден от мен сигнал за извършена кражба на пари в търговски обект, те реагираха незабавно и предприеха всички необходими действия. Благодарение на тяхната навременна намеса извършителят беше установен и задържан.
Радвам се, че има отговорни и всеотдайни полицаи, които защитават гражданите.", пише гражданка.
