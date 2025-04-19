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Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне тази вечер в Русе от Румъния

19.04.2025 / 07:30 2

снимка: Булфото

Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне тази вечер в Русе от Румъния. Това съобщи за БТА Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум. 

"Ние ще го вземем от Гюргево. Благодатният огън идва от Букурещ. От там свещеници ще го донесат в Гюргево, а ние като съседи ще го получим от тях", обясни епископ Макарий за БТА.

По традиция Русенската митрополия взима Благодатния огън от Гюргево, а причината за това е близостта с румънския град.

 

 

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Коментари
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kjk (преди 4 минути)
Рейтинг: 98067 | Одобрение: 11977
Поредната измама, благодатен огън за наивници!!!:dizzy:УхиленАнгелче Папа Григорий IX определя още в 1238г „Благодатния огън” като измама. Тази ПОРЕДНА ЛЪЖА е създадена през 9 век, пазена от латинските кръстоносци и ежегодно повтаряна от гръцки, арменски и коптски „духовници” за извличане на полза от лековерните вярващи. През 2005г в демонстрация на живо по гръцката телевизия, писателя и специалист по история на религиите Michael Kalopoulos запалва „спонтанно”, за около 20 минути, три свещи от бял фосфор. Белия фосфор се самозапалва от контакт с въздуха. ШокиранНамусен8-)
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maximin (преди 59 минути)
Рейтинг: 15070 | Одобрение: 2930
Светия синод няма ли пари да си го достави от Ерусалим като останалия православен свят??

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