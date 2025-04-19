снимка: Булфото

Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне тази вечер в Русе от Румъния. Това съобщи за БТА Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум.

"Ние ще го вземем от Гюргево. Благодатният огън идва от Букурещ. От там свещеници ще го донесат в Гюргево, а ние като съседи ще го получим от тях", обясни епископ Макарий за БТА.

По традиция Русенската митрополия взима Благодатния огън от Гюргево, а причината за това е близостта с румънския град.

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