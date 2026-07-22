Благомир Коцев: 51,9 литра на квадратен метър са се излели над Варна

Кадър Фб, Благомир Коцев

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе с извънредно съобщения заради бурята:

Днешният пороен дъжд постави Варна пред сериозно изпитание. По предварителни данни само за кратко време над града са се излели 51,9 литра на квадратен метър.

Още от първите минути след бедствието екипите на Пожарна безопасност и защита на населението, Гражданска защита и Община Варна са на терен и работят по отстраняването на последствията и оказването на помощ на хората.

Към момента най-критичните точки в града са:

• кръстовището на Евксиноград;

• кръговото кръстовище на Траката;

• кръстовището при спирка „Почивка“ – „Пикадили парк“.

В подлеза на ул. „Шипка“ автомобил е останал блокиран от придошлата вода. Благодарение на бързата намеса на екип на Пожарната хората са изведени невредими.

Пороят нанесе щети и на сградата на Община Варна. Наводнен е Сектор "Гражданска регистрация" като предстои описване и оценка на нанесените поражения.

Най-сериозно обаче е пострадал Държавният куклен театър. Силният дъжд е срутил лятната сцена и е причинил значителни материални щети. Веднага се свързах с директора на театъра г-жа Вера Стойкова и посетих мястото. В момента екипът на театъра полага огромни усилия, за да спаси декорите, куклите и техниката. Поех ангажимент Община Варна да окаже необходимата подкрепа за възстановяването на лятната сцена, за да може театърът отново да посреща своята публика.

Обръщам се към всички варненци и към гостите на града с молба за търпение и разбиране. На много места има сериозни затруднения в движението, като най-натоварен е трафикът по пътя от Златни пясъци към Варна.

Нека дадем предимство на аварийните екипи, пожарните автомобили, линейките и специализираната техника, за да могат възможно най-бързо да достигнат до местата, където има нужда от помощ.

Екипите на Община Варна продължават да обработват сигналите на гражданите и ще работят до пълното овладяване на ситуацията.

Благодаря на всички служители на Пожарна безопасност, Гражданска защита, Спешна помощ, общинските екипи и доброволците за професионализма и отдадеността им в този труден ден

Редактор "Екип на Петел",

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