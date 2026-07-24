Благомир Коцев: Няма да има компромиси към никого

кадри: Фейсбук, Благомир Коцев

"Социалните мрежи са залети от клипове и снимки на нарушители, които изхвърлят боклук на нерегламентирани места. Сигналите ви също се увеличиха и са десетки на ден.

Благодаря на всички за активността. Знайте, че има ефект. По тези сигнали и в резултат от записите ви инспекторите ни вече съставят актове на установените нарушители." Това написа във Фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев по повод нерегламентираното изхвърляне на боклуци в морската столица.

"Това е само началото. Проверките продължават и няма да има компромиси към никого, независимо дали нарушителят е гражданин или търговски обект.", категоричен е Коцев.

По негови данни Законът за управление на отпадъците е категоричен. За физически лица, санкциите са от 150 до 500 евро, а при повторно нарушение – от 300 до 1000 евро. За юридически лица и еднолични търговци имуществените санкции са значително по-високи.

"Няма да допуснем безнаказаност. Всеки, който превръща улиците, кварталите и зелените площи на Варна в сметище, трябва да понесе отговорност.", пише варненският кмет и допълва:

"Виждам, че адресирате нуждата от камери. Подготвяме се да поставяме такива на различни места и да ги преместваме без предварително известие.

Призовавам всички варненци да продължат да подават сигнали, когато станат свидетели на подобни нарушения. Когато забележите организирано изхвърляне на отпадъци, опитайте да запишете регистрационния номер на автомобила и го посочете в сигнала си."

Редактор "Екип на Петел",

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