Благомир Коцев: Отваряме нова страница в управлението на Община Варна

Първата задача днес е да проведем традиционната понеделнична оперативка, за да видя целия си екип – заместник-кметовете и директорите на дирекции – да ми докладват какво е свършено през тези пет месеца. Искам да се запозная с важните и спешни теми, с които трябва да се ангажираме. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев, който от 1 декември се завърна на работното си място и беше посрещнат от своя екип и представители на медиите.

Предстои да видя как са се развивали нещата в общината. През тези пет месеца не съм губил връзка с екипа си, но съм убеден, че има теми, които трябва да бъдат наваксани. Това, което не се е случило през тези месеци, трябва да свършим бързо, за да влезе общината в нормален ритъм, както варненци очакват, подчерта Коцев.

На въпрос дали ще преструктурира екипа си, кметът заяви: Ще преосмисля и това. Със сигурност ще има промени, но още не мога да кажа какви. Нека вляза и видя кой какво е свършил и докъде сме стигнали. Както казах – отварям нова страница в управлението.

Той добави, че ще преосмисли и голяма част от политиката и начина, по който се води диалогът в общината. През последната година и половина диалогът не беше добър. С много от другите партии в Общинския съвет често имахме полемики, които смятам, че трябва да останат в миналото. Ще призова към нормален диалог, за да може Варна да върви напред и да намираме общи решения, а не различия, каза Коцев. Ще търся съгласие и мнозинство в Общинския съвет – така работи общината. Един кмет не може да работи без ОбС, както и ОбС не може без кмет. Това е нормалната структура. Има много партии, групи и интереси, които понякога трудно се балансират, но това е начинът да се вземат решения. Иначе ще има блокиране на работата, допълни той.

По повод атаките, свързани с дарителската кампания за гаранцията, Коцев заяви, че това е една от многото атаки през последните месеци. „Не съм изненадан. Знаете, че се използват всякакви инструменти, за да се дискредитират свободните хора във Варна, нашата администрация и всички, които се борят с несправедливостта. Тази атака е инициирана от свидетел, използван от прокуратурата – човек, уволнен от мен, срещу когото има сигнали за злоупотреби, без реакция от институциите. Такива хора са се превърнали в инструмент срещу неудобните, както и срещу свидетелите по моето дело. Когато всичко приключи и истината излезе наяве, със сигурност ще има дела за лъжесвидетелстване. Напомням на всички участващи в този заговор, че в България лъжесвидетелстването е криминализирано, заяви Коцев.

По отношение на дарителските сметки, чрез които сумата за гаранцията беше събрана за няколко часа, Коцев коментира: „Това показва истинската солидарност на хората към неправдата в държавата. Хората подкрепиха мен като личност, но най-вече своя избор. Аз съм само олицетворение на недоволството, а не основната причина. Причината е, че хората искат промяна, справедливост и нормална държава. Средствата от фондацията отиват директно в съда и след края на делото ще бъдат върнати на фондацията, която ще реши какво да прави с тях.“

На въпрос дали подкрепя протестите срещу бюджета, кметът заяви: „Подкрепям всяко легитимно и мирно недоволство, което изразява волята на гражданите. Този протест е справедлив. Виждаме несправедливостите в бюджета, арогантността на управляващите. Подкрепям хората от ПП–ДБ, подкрепям и варненци, които днес ще се съберат пред областната администрация и може би пред общината – ще сляза да ги подкрепя.

Той призова протестиращите „да не се страхуват“ и „да устояват правата си и принципите на демокрацията“. „Когато прекалят онези, които прекаляват с властта, хората го разбират и идва моментът, в който излизат и казват своята дума.“

По повод коментарите, че може да бъде издигнат за президент, Коцев беше категоричен: „С мен не е разговаряно по тази тема. Това изобщо не стои на дневен ред. Президентът трябва да притежава много качества. Тези, които ще издигат кандидати, трябва да изберат стойностни, качествени и морални хора, които да издържат на напрежението в политическия живот.“

Той потвърди, че напрежението към него е било голямо, но тежестта е паднала най-вече върху семейството му. „Семейството ми го изживя най-тежко – жена ми с две малки деца е герой. Днес тя има рожден ден и съм щастлив, че съм на свобода и мога да бъда с тях.“

Накрая Коцев благодари на варненци, че са отстоявали своя демократичен избор: „Искам да знаят, че не са сами. Всичко зависи от нас. Една искра може да ни обедини – а обединението е страшно за тези, които погазват демокрацията.“

На въпрос дали към него е имало покани или заплахи да се присъедини към друга партия, той отговори кратко: „Да, били са.“ И добави, че тези покани могат да се тълкуват различно – „в зависимост от това дали въпросът „кой“ е зададен с малка буква или с хаштаг и главна буква“.

