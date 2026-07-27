Благомир Коцев: ПП-ДБ не трябва да се коалира с ГЕРБ за обща президентска кандидатура

кадър: БНТ

Не подкрепям възможността за обща кандидатура с ГЕРБ на предстоящите президентските избори несен. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев в студиото на "Денят започва" и подчерта, че фокусът му остава върху развитието на Варна.

"С нетърпение очакваме дясната кандидатура на ПП–ДБ. Знаете, че се коментират различни имена. За мен е важно най-скоро да видим кандидат от дясното пространство, защото кандидатурата на госпожа Йотова беше очаквана. Не мисля, че има някаква изненада в нея. Според мен това ще бъде основният сблъсък на президентските избори тази година."

На въпрос дали би подкрепил идея за широка коалиция с ГЕРБ около общ кандидат, Коцев беше категоричен:

"Не мога да говоря от името на ПП–ДБ, но лично моето мнение е, че аз не бих поел такава ръка. Смятам, че ПП–ДБ има достатъчно причини да не се колаборира с ГЕРБ. Знаете какво се случи в края на миналата година. Смятам, че това би било една токсична връзка. Сглобка 2 за президентските избори няма да има. Аз съм категорично против."

По повод спряганите имена за президентската надпревара кметът заяви, че би подкрепил кандидатурата на Андрей Гюров:

"Аз гледам позитивно. В момента съм далеч от темите, свързани с президентските избори и националната политика, защото проблемите на Варна изискват цялото ми внимание. Но ако трябва да говоря за тази кандидатура, аз бих я подкрепил. Смятам, че това е достойна кандидатура."

Редактор "Екип на Петел",

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