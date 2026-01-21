Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор

кадър: БНТ

Мисля, че това е голяма промяна в политическия живот на страната. Ние отдавна говорихме за слизането на президента - то е факт. ПП-ДБ вече години наред показваме битката, която водим от години наред - тази със статуквото. Моят пример ясно показва какво може да се случи на всеки, който се опълчи срещу това статукво, това заяви в "Денят започва" варненският кмет Благомир Коцев.

"И ако бившият президент Радев покаже не само на думи, но и на дела това, което заявява, че ще бъде борец срещу овладяването на държавата, смятам, че това е добре и той е един потенциален партньор".

Курсът на страната би била разделителната линия, заяви Коцев.

"Имаме известни притеснения за това какъв ще бъде външнополитическият курс. Във всеки един от нас има съмнения. Аз лично се надявам, че позициите ни ще съвпаднат, защото имаме нужда от съмишленици в тази битка срещу мафията".

Общото между нас и него са заявките, които той прави за борба със завладяната държава, поясни Коцев. Добави, че това е неговото лично мнение.

Не е решено за моя кандидатура за парламентарните или президентските избори.

Изборите са изключително важни и сега трябва да решим дали можем да победим модела Борисов-Пеевски, заяви Коцев.

"Като кмет на Варна няма причина да съм в листи. Аз ще продължа да бъда кмет. Аз заставам на тази позиция. Ако го направя - това ще бъде решено на Коалиционен съвет, когато се коментират и листите. Това ще бъде единствено, за да подкрепя формацията, която ме е издигнала".

"Президентските избори също са важни. Там е важно да имаме президент, който също ще води тази битка. Който също ще бъде на позицията на хората и няма да се заиграва със статуквото".

Благомир Коцев не изключи възможността да му бъде предложено да е кандидат и "той ще мисли за тази кандидатура, но това не е на дневен ред".

Предстои да се даде отговор на този въпрос, но не е изключено, заяви той.

Той е уверен, че коалицията ще излъчи достоен кандидат за президент, който би могъл да стигне до балотаж и да спечели изборите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!