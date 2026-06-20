Благомир Коцев: Средствата за МБАЛ "Св. Анна" и АГ-болница във Варна вече са изплатени

снимка: Община Варна

Средствата, одобрени от Общинския съвет във Варна за МБАЛ "Св. Анна" и специализираната АГ-болница, вече са преведени, съобщи на брифинг кметът Благомир Коцев. В края на май местният парламент даде зелена светлина за отпускането на близо 740 хиляди евро за двете лечебни заведения още преди приемането на общинския бюджет за настоящата година. Финансовата помощ е предназначена за покриване на натрупани задължения към доставчици и Националната агенция за приходите.

По думите на Коцев тези средства представляват извънреден разход за Общината, който не е предварително заложен в бюджета. Той подчерта, че болница "Св. Анна" е дружество с преобладаващо държавно участие и според него държавата трябва да поеме по-активна роля в процеса по финансовото стабилизиране на лечебното заведение, предаде Радио Варна.

Кметът припомни, че Министерството на здравеопазването притежава близо три четвърти от собствеността на болницата и заяви, че не е редно Общината да покрива със собствени средства разходите на държавна структура. Той подчерта, че от това ще са ощетени варненци. Коцев изрази и мнение, че оздравителният процес в "Св. Анна" следва да бъде съпроводен с промени в управлението. Той посочи, че няма как постоянно да се отпускат средства без ясна перспектива дали лечебното заведение ще постигне реална финансова стабилност.

Кметът допълни, че предстоят разговори с представители на Министерството на здравеопазването, като очаква конструктивен и резултатен диалог по темата.

Редактор "Екип на Петел",

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