Благомир Коцев: Тази Коледа желая на варненци семейна топлина и повече доброта!

Тази Коледа желая на варненци семейна топлина и повече доброта!
Това написа във фейсбук страницата си кметът на Варна - Благомир Коцев.
"Нека не забравяме кои са важните хора в живота ни и да им дарим обичта, която заслужават! Весели празници!", добавя още той.
