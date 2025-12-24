Благомир Коцев: Тази Коледа желая на варненци семейна топлина и повече доброта!

Снимка: Фейсбук

Тази Коледа желая на варненци семейна топлина и повече доброта!

Това написа във фейсбук страницата си кметът на Варна - Благомир Коцев.

"Нека не забравяме кои са важните хора в живота ни и да им дарим обичта, която заслужават! Весели празници!", добавя още той.

