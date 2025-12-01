Благомир Коцев: Тази вечер варненци излязоха, за да искат справедливост

Снимки: Булфото

Тази вечер варненци излязоха, за да искат справедливост, каза кметът на крайморския град Благомир Коцев в обръщението си към протестиращите, които се събраха пред сградата на Общината. Първоначално протестиращите бяха пред Областната администрация, след което с шествие по централните улици стигнаха до Общината.

През последните пет месеца в ареста издържах заради всички вас, каза Коцев. Той подчерта, че българите са се събудили и осъзнават, че могат сами да избират своята свобода, предава БТА. "Ако не бяхте вие през тези пет месеца, може би нямаше да съм на свобода в момента. Благодаря ви“, каза Коцев.

Кметът допълни, че протестът тази вечер е заради проектобюджета на държавата за 2026 г., който вместо да разпределя справедливо благата, е успял да ядоса всички – работодатели, работещи, всички българи.

Тази вечер искаме справедливост, както и това институциите да не се използват като бухалки, допълни Коцев. По думите му случилото се през последните пет месеца всъщност ще отвори нова страница и за Варна, и за България. Според него демокрацията през последните години в България е била задушена и е време хората да си я върнат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!