Благомир Коцев: Това е политическо дело

снимка: Община Варна

Това е дело с политически характер. За това говори фактът, че то падна на още едно разпоредително заседание. Няма ги вече строителите на държавата с главно "Д", за да поддържат легитимността на едно нелегитимно дело.

Това каза на излизане от съдебната зала Благомир Коцев, минути, след като състав на Варненския окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу него заради процесулани нарушения, предаде Радио Варна.

Коцев посочи, че съжалява, че няма да може да види "кошаревските свидетели" в очите, но срамът си остава за тях.

За мен животът продължава с каузата Варна, категоричен е кметът.

Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от Благомир Коцев. Тоест прокуратурата е внесла един напълно негоден документ, посочи защитата, каза адвокатът на Коцев Ина Лулчева.

По време на заседанието внимание беше обърнато и на спорен елемент от обвинението, свързан с посочването на "неизвестен народен представител". Според Лулчева това представлява правен парадокс.

Не може през 2024 година да има неизвестен народен представител от 51-вото Народно събрание в началото на годината, при положение че то е конституирано в края на 2024 година, аргументира се тя.

Редактор "Екип на Петел",

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