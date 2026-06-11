Благомир Коцев: Всички общини по Черноморието трябва да работят за устойчиво развитие

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Двата най-големи града Варна и Бургас, както и всички останали общини по Черноморието трябва да работят в тясно сътрудничество, за да се развиват общите проекти. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев по време на срещата на бизнеса по Черноморието, която се проведе в Бургас. Форумът е организиран от вестник „Капитал“.

Коцев отбеляза, че развитието на Черноморския регион трябва да се разглежда в по-широк контекст – като единен икономически и стратегически район с ключово значение както за България, така и за Европейския съюз. Той припомни, че в качеството си на докладчик по стратегията на ЕС за Черноморския регион към Комитета на регионите е участвал в изготвянето на анализ и препоръки за бъдещото развитие на района. Сред основните приоритети в европейската визия за Черноморския регион той открои сигурността, транспортната свързаност и инфраструктурата. По думите му стратегическото местоположение на региона като външна граница на Европейския съюз налага засилени инвестиции в транспортни връзки и логистична инфраструктура.

Без модерна инфраструктура не можем да говорим нито за сигурност, нито за ефективна логистика, нито за устойчиво икономическо развитие. Това е основата, върху която стъпват всички останали политики, подчерта Коцев. Той допълни, че автомагистралите „Черно море“ и „Хемус“ са едни от най-важните проекти за региона и заяви, че те трябва да бъдат сред стратегическите европейски приоритети.

Поддръжката на градската среда и реализацията на капиталовите програми са сред най-важните ангажименти на местната власт, но осигуряването на необходимия ресурс за тях става все по-трудно само със собствени приходи, коментира кметът. По думите му традиционно големите инфраструктурни проекти се реализират чрез европейско финансиране или заемни средства. Той подчерта, че публично-частни партньорства като допълнителен инструмент за реализиране на важни проекти са една допълнителна възможност.

Кметът коментира и намерението на Общината да поеме дългосрочен дълг за реализация на ключови инфраструктурни проекти. Един от тях е разширението на бул. „Цар Освободител“, което ще осигурява връзката между летището, западните квартали и централната градска част. В момента проектът е на идейна фаза, но са заложени средства за проектиране на ключови пътни възли, които да осигурят работещи решения за облекчаване на трафика, каза още Коцев. Той посочи, че Варна има нужда и от собствено проектантско звено в структурата на общинската администрация. По думите му липсата на готови проекти често поставя общината в неизгодна позиция при търсенето на финансиране и забавя реализацията на важни инвестиции.

В рамките на форума кметът коментира и темата за привличането на инвестиции и задържането на младите хора в града. Той подчерта, че съществува пряка връзка между инвестиционната активност, качеството на работните места и възможностите за професионална реализация. По-добрите инвестиции означават по-добри работни места и по-високи доходи. Това е сред най-важните фактори младите хора да изберат да останат и да се развиват във Варна, каза Коцев. Той отбеляза, че въпреки силното присъствие на висши училища и големия брой студенти, градът продължава да се сблъсква с предизвикателството част от младите хора да търсят реализация в София или в чужбина.

По думите му усилията на общинската администрация са насочени към създаване на условия за качествен живот, модерна образователна среда и перспективи за професионално развитие. Като пример той посочи реализираните през последните две години шест проекта по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на училищна инфраструктура и преминаване към едносменен режим на обучение, както и изграждането на нови детски градини и разширяването на съществуващите.

Пресцентър на Община Варна

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