Благомир Коцев изиска информация от районните кметове за пътната рехабилитация

Снимка: Община Варна

Кметът на Община Варна Благомир Коцев проведе работна среща с районните кметове във връзка с пътната рехабилитация след зимния сезон, уличното осветление, косенето и други дейности по поддръжката на градската инфраструктура. В разговорите участваха заместник-кметът Димитър Кирчев и директорът на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ Тихомир Тимов, съобщават от пресцентъра на Община Варна.

По време на срещата районните кметове отчетоха състоянието на пътната мрежа и предприетите до момента действия. Текущите ремонти, включително изкърпването на дупки, се възлагат по списъци, изготвени от районните администрации и се контролират от тях. Стана ясно, че дейности по рехабилитация в момента се извършват във всички райони на града.

Кметът подчерта, че поддръжката на уличната мрежа е сред най-важните ангажименти на местната власт и изисква постоянен контрол и ясна отчетност. Той настоя наличният ресурс да бъде насочен приоритетно към текущ ремонт на пътната настилка, а средствата по следващата обществена поръчка да позволят паралелна работа по тротоари и други елементи на градската среда. Районните кметове получиха указание да предложат улиците в най-тежко състояние за проектиране, за да могат да бъдат включени в програма за основен ремонт.

Обсъдена беше и новата процедура за възлагане на пътна рехабилитация, която ще е на стойност 730 000 евро и разпределението на средствата между районите. Предвижда се 29,5% от бюджета да бъде насочен към район „Приморски“, 24,5% към „Одесос“, 19,5% към „Младост“, 14,5% към „Вл. Варненчик“ и 12% към „Аспарухово“. Разглежда се и възможност в новата процедура да бъдат заложени отделни средства за населените места, вместо те да се осигуряват от бюджетите на районите.

По отношение на косенето на зелените площи беше отчетено, че се очаква дейностите да започнат през април, при подходящи метеорологични условия. С приоритет ще бъдат разделителните ивици и пространствата около основните булеварди, както и парковете и градинките. Възлагането ще се извършва от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ по списъци, предоставени също от районните кметства.

В частта за текуща поддръжка на уличното осветление беше обсъдена възможността авариите по основни булеварди като „Девня“ и „Васил Левски“ да не се покриват от бюджетите на районите, тъй като това изчерпва значителна част от техния ресурс.

Кметът заяви, че подобни работни срещи ще продължат и занапред, като на следващ етап ще бъдат разгледани и темите за представителното озеленяване и зацветяване на града. Целта е да има по-добра координация, ясни приоритети и регулярна отчетност за изпълнените дейности във всеки район.

