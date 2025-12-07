Благомир Коцев обратно в София

снимка Булфото

Тук съм заради това, което преживя семейството ми. Това каза в интервю за Нова тв кметът на Варна Благомир Коцев.

„През цялото време се чудех на каква база са тези обвинения. Ако човек може да попадне в ареста на база фалшиви показания, какво може да се случи с теб“, каза той.

Коцев сподели, че хората, минали през ареста, докато той е бил там, са му били подкрепа.

„Човек, влизайки там, е като след някаква битка - леко ранен, куцайки с единия крак. Много бяха нещата, които ми даваха сили - на първо място е моето семейство. Те са преживели също много“, разказа кметът на Варна.

Във времето, в което е бил кмет преди ареста, Коцев сподели, че е имал много послания, включително такива да се присъедини в други формации. „Ако не бъдете с правилните хора, няма как да ви вървят проектите“, заяви Коцев и коментира, че много от проектите му са били отказани, предаде Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!