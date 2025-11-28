Благомир Коцев у дома: Моята свобода е тяхна победа
Кадър Фб
Кметът на Варна Благомир Коцев бе пуснат днес от следствения арест. Той се прибра при семейството си и публикува снимка с децата и съпругата си.
"Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът. Последната ми отне 142 дни, а победител в нея дори не съм аз.
Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията.
Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен.
Благомир Коцев излезе на свобода
Като всеки баща намирам най-здрава опора в семейството. Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си.
Днес тази прегръдка е дар от всички вас!", пише той в профила си във Фейсбук, цитира Новини.бг
