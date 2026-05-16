Благотворителен базар на плочи във Варна помага на недоносени деца в неравностойно положение

Кадър БНТ

Във Варна се провежда благотворителен базар на грамофонни плочи. 11-тото издание е в подкрепа на хилядите недоносени деца и бебета в неравностойно положение.

Базарът е разположен на площад "България" в центъра на Варна и привлича изключително много посетители.

"Може да се намери от пиле мляко! Абсолютно! В буквалния смисъл. Богата палитра на грамофонни плочи, компактдискове, тениски, мърч, дивидита, въобще всичко, свързано с музиката. Но, знаете, нашият основен фокус е друг", каза за БНТ организаторът Красимир Делийски.

Подкрепя кампанията на "Аз вярвам и помагам" четвърта година. "Първи базар за тази година от поредицата такива, общо четири. Каузата е много благородна, в подкрепа на хилядите недоносени деца и бебета в неравностойно положение. Така, че това просто само може да ни мотивира и да помагаме на нуждаещи, разбира се", добави още той.

Базарът ще продължи до 19.00 ч. тази вечер.

