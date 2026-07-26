Благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от Мендово, чиято ферма изгоря при пожар

Кадър БНТ

Десетки хора се събраха тази вечер на благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, който преди близо две седмици загуби цялата си ферма с около 150 животни в опустошителен пожар, посочва БНТ.

Огнената стихия нанесе материални щети за над 30 000 евро. Фермата е единственото препитание на собственика, а през години той е влагал в нейното изграждане много труд, време и всеотдайност.

Надеждата на семейството е, че с помощта на добри хора ще успее да възстанови фермата напълно и да започне отначало.

Концертът се провежда на площада в петричкото село Първомай и включва различни фолклорни групи от региона. А местните хора са приготвили базар със сладки и солени ястия, както и с ръчно изработени продукти.

Огнената стихия е нанесла материални щети за над 30 000 евро, а възстановяването на стопанството ще бъде изключително трудно. По случая се води разследване. Трагедията в петричкото село Мендово е огромна и далеч не се измерва само с материалните щети. В пламъците изгарят години труд, вложени средства, време и всеотдайността на собственика на фермата Живко Петров.

По първоначална информация пожарът е възникнал в неделя следобед, след като сухи треви в близост до стопанството са се запалили. Огънят бързо се е разпространил и е обхванал фермата. Въпреки намесата на екипи на пожарната и усилията на местните жители, огнената стихия не е овладяна навреме. В резултат фермата е напълно унищожена.

Редактор "Екип на Петел",

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