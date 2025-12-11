Благотворителен търг с лични вещи на Васил Найденов

снимка: Булфото

Търгът е част от 17-ото издание на Общинския коледен благотворителен бал, чрез който се набират средства в подкрепа на деца и младежи от населените места в общината

Волейболна фланелка на Симеон Николов – един от героите на световното първенство тази година и символично - кецове на легендарния Васил Найденов с личен автограф от него са част от артикулите, които ще бъдат изложени на благотворителен търг, организиран от Община Тунджа на 18 декември, каза пред медии кметът Станчо Ставрев, цитиран от БТА.

Търгът е част от 17-ото издание на Общинския коледен благотворителен бал, чрез който се набират средства в подкрепа на деца и младежи от населените места в общината. Два пъти годишно от фонда на кампанията подпомагат ученици и студенти за постигнати високи постижения в различни области. Предоставя се и финансова помощ на семейства с деца в неравностойно положение и с тежки заболявания.

Съпричастност към каузата и тази година заяви Сливенският митрополит Арсений, който осигури за търга картина на художничка от Сливен. Владиката беше сред гостите на бала през 2024 г. Със свои произведения участват и художници от регион Ямбол. Набирането на експонати продължава.

По традиция по време на благотворителната вечер се представят успехите, постигнати от деца и младежи, подпомогнати в предходни издания на инициативата. Сред акцентите този път ще бъдат и три завладяващи истории на майки на деца със специални потребности, допълни кметът на Тунджа Станчо Ставрев.

Намерението на организаторите е през 2025 г. общата събрана сума от началото на кампанията от 2009 г. досега да достигне един милион лева, припомня БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!