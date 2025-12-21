Благотворителния турнир за лечението на Любо Пенев

кадър: Youtube

В неделя ще се проведе благотворителния турнир в София.

Бившият национал а България по футбол Валери Божинов ще вземе участие в благотворителния турнир, който ще се проведе в неделя в зала ДИТ в "Драгалевци". Средствата от него са за лечението на легендата на българския футбол Любослав Пенев.

От публикацията на Божинов в социалните мрежи става ясно, че ЦСКА и Левски са обединили усилия в организацията, като са осигурили фланелките за турнира.

"Когато футболът е повече от игра! На 21 декември, между 09:00 и 14:00 ч., в зала ДИТ – Драгалевци, се събираме не просто за търг, а за кауза! За да подадем ръка на човек, който години наред е давал сърцето си за българския футбол – Любослав Пенев.

Апелирам към медиите да бъдат съпричастни и да отразят събитието! И не на последно място, искам да благодаря на "Левски" и ЦСКА, че осигуриха фланелките за тази благотворителна кауза! Защото Доброто е Заразно!“, написа Божилов в Instagram, видя bgonair.bg.

Таксата за участие е 200 лв. на отбор (играе се с петима полеви футболисти и вратар).

По време на мачовете ще бъде поставена кутия край терените за всички, които желаят да подпомогнат лечението на една от големите легенди на българския футбол. Освен това ще се проведе търг, на който ще бъдат разиграни футболни и спортни артикули.

През седмицата от ЦСКА съобщиха, че Любо Пенев вече е преминал първи курс по имунотерапия, като част от необходимите средства за процедурата в размер на 25 302,49 лв. са преведени от сумата, набрана чрез дарителската кампания на Фондация ЦСКА.

За да бъдат покрити всички необходими процедури и да се подпомогне неговото възстановяване, необходимата сума е около 300 хиляди евро.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!