Благой Георгиев се завърна: Престоят в Дубай беше бомбастичен

На българска земя кацнаха първите два евакуационни полета, организирани от държавата. Самолетите пристигнаха на летище „Васил Левски“ тази нощ респективно от Абу Даби и Дубай, предаде БТВ

От Дубай, където към момента на започването на ударите, имаше най-много български туристи, се прибраха над 300 наши сънародници, а от Абу Даби с правителствения ни самолет бяха евакуирани 85 души.

На прибиране в страната ни те заявиха, че са разбрали за полетите часове преди да се състоят, а организацията е била добра.

Въпреки това там остават още хора, които търсят план за изход, а от външното ни министерство през вчерашния ден казаха, че изготвят и трети списък с имена на българи, които искат евакуация и добавиха, че имат готовност да изпращат самолети докато е нужно.

„Една дума ще кажа. Престоят в Дубай беше бомбастичен. Благодаря на Ситуационния център за усилията, които положиха“, каза Благой Георгиев, който беше сред българите, които се прибраха.

„Благодарим на хората, които дойдоха да ни приберат, защото това не е самолет. Това са живи хора със семейства и деца“, каза Ивайло.

