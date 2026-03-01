Благой Георгиев в Дубай: На 50 метра от нас избухна бомба, не са окей нещата

Кадър БТВ

Онзи ден се прибирахме от Малдивите. Кацнахме в Дубай, трябваше да летим вчера сутринта за България, седяхме в самолета 4-5 часа и ни свалиха, отмениха всички полети. Никой не знаеше какво да прави. Докато вървяхме до хотела, точно до нас избухна бомба, на около 50 м. до нас. Не са окей нещата", сподели родният футболист Благой Георгиев в "Тази събота и неделя". Той е блокиран в Дубай след атаките на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите ответни атаки по американските бази в Близкия Изток.



"Когато започнат атаките, има сигнал и всички се крият вътре", споделя Георгиев. "За момента чакаме, летищата са затворени, въздушното пространство е затворено. Притеснен съм, но чак паника не. Трябва да чакаме по-добро развитие. Неизвестното - това те мъчи", каза още той.

Той сподели, че са казали, че летището в Оман е отворено, тръгнали много хора натам, но все още нищо не се знае.

