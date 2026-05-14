Блъснаха 84-годишен мъж и 76-годишна жена на пешеходни пътеки в Добрич

Булфото

84-годишен мъж и 76-годишна жена са били блъснати на пешеходни пътеки в Добрич, съобщиха от полицията.

Възрастната жена била ударена от кола, управлявана от 83-годишен мъж. Инцидентът станал около 12:45 ч. на 13 май на ул. „Сан Стефано“. Жената е с травма на долен крайник, без опасност за живота

Вторият инцидент станал малко по-късно - около 18:05 ч. - на бул. „25-ти Септември“. 60-годишният шофьор заявил, че за кратко отклонил вниманието си от пътя. 84-годишният пешеходец е с охлузвания по краката и нараняване на лакът, без опасност за живота, предава "Дарик".

Двамата водачи са с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!