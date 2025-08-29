Блъснаха 90-годишна жена на пешеходна пътека в Бургас

Снимка: Булфото

90-годишна жена беше блъсната на пешеходна пътека в Бургас.

Малко преди 10 ч. вчера на кръстовището на улиците "Брацигово" и "Ангел Димитров" в бургаския квартал "Сарафово" лек автомобил "Дачия", управляван от 66-годишна бургазлийка при извършване на ляв завой отнема предимството и не пропуска преминаващата по пешеходната пътека 90-годишната жена, съобщават от МВР.

В следствие на инцидента по-възрастната жена е с контузия на лявата ръка, предава Фокус.

Тя е прегледана на място и освободена за домашно лечение.

