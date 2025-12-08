реклама

Блъснаха и убиха пешеходец край Шумен

08.12.2025 / 23:30 1

снимка: Булфото

45-годишен шуменец блъсна и уби пешеходец на пътя край село Струйно, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е станал рано тази сутрин.

Малко след 6,15 часа в дежурната част на ОДМВР-Шумен постъпил сигнал от 45-годишен мъж за инцидент на изхода на село Струйно в посока към град Разград. Мъжът съобщил, че управлявал микробус и може би е ударил човек, който вървял по пътното платно. Към мястото на произшествието са насочени екипи на полиция и спешна помощ. Установили, че в крайпътна канавка лежи мъж, без жизнени показатели.

Станало ясно, че жертвата е мъж на 74 години от село Струйно, предава Шум.бг. 

Водачът на микробуса е правоспособен, тестван е за алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни, извършен е оглед, образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

 

robotron2000 (преди 41 минути)
Рейтинг: 53340 | Одобрение: 1960
слагайте някакви отразители дрехи или ленти мама му стара!! 

