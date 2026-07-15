Блъснаха моторист в София. Очевидци твърдят, че шофьорът избягал пеша

Снимка: Фейсбук, Катастрофи в София

Катастрофа е станала на бул. „Васил Левски“ в столицата. Това съобщават очевидци в социалните мрежи, цитирани от Блиц . Публикувани са снимки, на които се вижда блъснатият мотор и пристигнали полицейски автомобили.

"Катастрофа с моторист на бул. „Васил Левски“, в района на кръстовището с ул. „Искър“. Дано човекът е добре. Карайте внимателно“, пише авторът на една от снимките във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Друг очевидец от мястото на инцидента съобщава: „Момчето е откарано в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Водачът на автомобила е избягал пеша от мястото на произшествието. Ако някой има информация за инцидента, моля да се свърже с полицията“.

Все още няма официална информация от полицията по случая.

Булевардът в района на инцидента е затворен и автомобилите не могат да преминават.

Редактор "Екип на Петел",

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