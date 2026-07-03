Блъснаха пешеходец в село край Велико Търново
03.07.2026 / 20:09 0
Снимка Булфото
Тежък инцидент на пътя.
Блъснат пешеходец на входа на с. Самоводене, Велико Търново.
Транспортират го към Спешна помощ.
Движението в участъка се регулира, пише nova.bg.
Редактор "Екип на Петел",
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