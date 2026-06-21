Блъснатите край Ботевград мъже не са служители на АПИ

снимка: Фейсбук, ОДМВР

Тримата работници, блъснати край Ботевград, не са служители на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за bTV. Мъжете работят за частна фирма.

И тримата пострадали са с опасност за живота.

Мъж на 19 г. е с открити фрактури на долен и горен крайник, като спешният екип го е транспортирал в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед".

Другият мъж, който е на 46 г., също е с открити фрактури. Той е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ".

Третият пострадал е 50-годишен мъж, който е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома. От болницата съобщиха, че той е с тежки фрактури на двете подбедрици.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!