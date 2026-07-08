Блатер: Инфантино се подчини на Тръмп. По мое време това нямаше да стане

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Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер отправи остри критики към настоящия ръководител на световната футболна централа Джани Инфантино във връзка със случая с червения картон на Фоларин Балогун на Световното първенство.

Според Инфантино, призивът на президента на САЩ Доналд Тръмп не е оказал влияние върху решението на ФИФА за отмяна на червения картон на американския нападател, който участва на осминафиналите на Световното първенство срещу Белгия в понеделник, въпреки получения червен картон в мача с Босна и Херцеговина, пише Dsport .

Въпреки присъствието на Балогун на терена, "червените дяволи" спечелиха с 4:1 и се класираха за следващата фаза на турнира.

Блатер, чийто мандат начело на ФИФА беше белязан от обвинения в корупция, заяви, че Инфантино е подложил на унижение поста на шеф на световния футбол.

"Настоящият президент на ФИФА се подчини на Доналд Тръмп. Това не трябва да се случва. Тази позиция се нуждае от независима личност. Може би дори да е някой извън системата", коментира Блатер пред швейцарския новинарски портал „nau.ch“.

"Намесата на Тръмп е неприемлива. Нещо подобно не би се случило по мое време“, категоричен е Блатер, който бе начело на Световната футболна цетрала между 1998 и 2015 г.

Редактор "Екип на Петел",

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