Бленджини: Не бяхме готови да страдаме

Стопкадър Спортал.бг

Селекционерът на националния отбор по волейбол на България с първи думи след поражението от дебютанта Белгия в първия мач от Лигата на нациите, игран в Бразилия.

“Не бяхме готови да страдаме. Не бяхме добри на сервис. Но по-скоро бе психологически проблем. Когато на треньор се наложи да говори много, значи нещо не върви. Опитахме се да контролираме тази ситуация. Проблемът бе технически в сервиса. Генерално цифрите не показват всичко, което се е случило. Поведохме с 2/3 точки в средата на втория гейм, и после те се оказаха по-добри от нас. Трябваше да направим нещо по-добре, както на сервис така и в защита”, бяха първите думи на Джанлоренцо Бленджини, пише Спортал.бг.

“Това е най-нормалният процес във VNL. Това е календарът на Лигата на нациите. Трябва да се адаптираш. Има различни ситуации. Различни полети. Трябва да преодоляваш часовата разлика. Ние трябва да играем във всеки мач. Така е, защото отборите са силни. Но и ние трябва да сме по-постоянни. Започнахме по-добре от тях на сервис, но това се промени. Не трябва това да се случва”, добави Джанлоренцо Бленджини.

Редактор "Екип на Петел",

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