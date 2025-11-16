Блестящ Везенков при гръмка победа на Олимпиакос

Кадър Youtube

Най-добрият ни баскетболист изнесе нова лекция на паркета.

Шампионът Олимпиакос срази Промитеас в Патра с 88:64 в двубой от 7-ия кръг на гръцкото първенство. След загубата си с една точка разлика от Олимпия в Милано в среща от Евролигата в петък вечерта, днес Александър Везенков и съотборниците му се върнаха на победния път, което бе съвсем в реда на очакванията.

Грандът от Пирея продължава да бъде единственият отбор в гръцката Баскет лига без поражение от началото на сезона - вече 7-0. Промитеас е с 3 победи и вече 4 загуби.

Двата отбора вече премериха силите си веднъж този сезон - в края на септември във финала за Суперкупата на Гърция, в който Олимпиакос спечели с 92:83, пише Sportal.bg.

Везенков напарви силен мач, като вкара 18 точки за 20 минути игра. Към тях 30-годишното крило добави 6 борби и 2 асистенции. Българинът беше почти безгрешен в стрелбата от игра за 2 точки - 8/10, реализира двата фаула, които изпълни, но не успя да вкара тройка днес - 0/2.

Сейбън Лий се отличи с 15 точки и 7 асистенции за "червено-белите" от Пирея, Алек Питерс записа 14 точки и 7 борби, а Тайлър Дорси и Донтей Хол добавиха съответно 11 и 10 точки за гостите.

За Промитеас Кендал Коулман направи дабъл-дабъл с 11 точки и 10 борби, а трима отбелязаха по 9 точки: Насос Базинас, Клодел Харис и Кендейл МакКълъм.

Първа част:

Гостите вкараха първите 6 точки в мача, след което поведоха с 11:2 и 16:7. Последва серия от 5:0 за Промитеас, но първата четвърт завърши с тройка на Тайлър Дорси и Олимпиакос поведе с 19:12. Везенков беше с 6 точки и 3 борби до момента.

Втора част:

Във втория период разликата в класите си пролича доста по-ясно. Частта бе спечелена от Олимпиакос с 26:11, а Везенков прибави две точки към актива си и след първото полувреме бе с 8, постигнати за 10 минути игра. След 20 минути игра гостите от Пирея имаха смазваща преднина - 45:23.

Трета част:

Третият период завърши без победител - 23:23, като Олимпиакос запази огромната си преднина в мача, а Везенков бе най-резултатен дотук в срещата с 18 точки.

Последна част:

В последната четвърт мачът по-скоро се доиграваше, като момчетата на Йоргос Барцокас не увеличиха сериозно аванса си, но и не позволиха на съперника по никакъв начин да застраши преднината им.

