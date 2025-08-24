Блестяща Стилияна с трети медал от Световното
24.08.2025 / 21:21 0
Снимка Фейсбук, БФХГ
Стилияна Николова продължи да изумява на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.
Стили спечели третия си медал в надпреварата, този път бронзов на бухалки.
Припомняме, че нежната ни грация вече взе сребърни отличия в многобоя и на обръч.
