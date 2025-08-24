Блестяща Стилияна с трети медал от Световното

Снимка Фейсбук, БФХГ

Стилияна Николова продължи да изумява на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

Стили спечели третия си медал в надпреварата, този път бронзов на бухалки.

Припомняме, че нежната ни грация вече взе сребърни отличия в многобоя и на обръч.

