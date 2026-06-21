Блиц: 24-годишният стрелец на Кабакум е син на известен чеченски бизнесмен

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Нови подробности около стрелбата на варненския плаж Кабакум, станала в неделя вечерта.

Припомняме, че двама младежи български граждани – на 19 и 24 години, са ранени тежко, след като единият е наръгал другия, а той му е отговорил със стрелба.

Причината за спречкването все още не е известна, но по информация на Блиц, 19-годишният младеж е намушкал с нож два пъти мъжа на 24 години.

Наръганият е извадил законно притежавано оръжие и прострелял тийнейджъра в торса. Куршумът е заседнал в глутеуса. В момента оперират простреляния, като към момента не може да се каже, че има опасност за живота му.

Според полицията, все още има опасност за живота и на двамата.

24-годишният младеж, извадил пистолета, е син на известен чеченски бизнесмен, посочва Блиц

Баща му е с руски паспорт и статут на постоянно пребиваващ в България.

Баща му има влязла през 2007 година в сила 6 годишна присъда за данъчни престъпления. През юли 2009 година е бил условно предсрочно освободен, а по-късно е разследван за изнудване, извършено в условията на остатъка от година и половина от неизтърпяната ефективно присъда.

През 2010 г. е осъден, заедно с още двама, по дело за изнудване. Те получили по 10 години лишаване от свободода и глоба от по 7 000 лева.

През 2017 г. КОНПИ отне имущество за 446 245 лв. от него.

В полза на държавата се отнеха луксозен мезонет във Варна и дворно място, земеделски земи край р. Камчия и суми, преминали по банкови сметки.

Още в https://blitz.bg/prestplenie/parvo-v-blic-strelecat-ot-ekshana-v-kabakum-e-sin-na-izvesten-prestapnik-s-nyakolko-prisadi_news1158374.html

Редактор "Екип на Петел",

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