Блиц: Масирана полицейска акция в офиса на КУБ в центъра на Варна

Булфото

Масирана специализирана полицейска операция се провежда в момента във Варна, съобщи Блиц

По първоначална информация целият ресурс на МВР в морската столица е мобилизиран по линия на корпорация КУБ, която през последните дни попадна в центъра на политически скандал заради строителство в местността „Баба Алино“, граничеща с Природен парк „Златни пясъци“.

В акцията участват служители на местната структура на ГДБОП, Криминална полиция, Икономическа полиция, жандармерията, както и дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР и ДАНС. На терен е и тежко въоръжена група за задържане.

Към този момент полицейски екипи, охранявани от жандармерия, се намират в сградата на ул. „Братя Шкорпил“ във Варна, собственост на корпорацията, където се помещават офиси и заведение.

По неофициална информация се извършват претърсвания и изземвания на документи и електронни носители.

Очаква се действията на разследващите да засегнат не само лица, пряко свързани с КУБ, но и хора, за които има съмнения, че са подпомагали дейността на корпорацията.

Не се изключва сред проверяваните да има и служители на МВР.

