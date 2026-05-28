Блиц: Масирана полицейска акция в офиса на КУБ в центъра на Варна
Булфото
Масирана специализирана полицейска операция се провежда в момента във Варна, съобщи Блиц
По първоначална информация целият ресурс на МВР в морската столица е мобилизиран по линия на корпорация КУБ, която през последните дни попадна в центъра на политически скандал заради строителство в местността „Баба Алино“, граничеща с Природен парк „Златни пясъци“.
В акцията участват служители на местната структура на ГДБОП, Криминална полиция, Икономическа полиция, жандармерията, както и дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР и ДАНС. На терен е и тежко въоръжена група за задържане.
Към този момент полицейски екипи, охранявани от жандармерия, се намират в сградата на ул. „Братя Шкорпил“ във Варна, собственост на корпорацията, където се помещават офиси и заведение.
По неофициална информация се извършват претърсвания и изземвания на документи и електронни носители.
Очаква се действията на разследващите да засегнат не само лица, пряко свързани с КУБ, но и хора, за които има съмнения, че са подпомагали дейността на корпорацията.
Не се изключва сред проверяваните да има и служители на МВР.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!