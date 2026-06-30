Блиц: Майката на отвлеченото дете в Константиново е пребита с подлакътник с гвоздеи и вързана

Булфото

Дете на 11 години е в неизвестност след тежък инцидент във варненското село Константиново. По първоначална информация полицията е започнала издирвателни действия, а по случая тече проверка и се изясняват всички факти и обстоятелства.

Снимка на детето вижте в линка https://www.facebook.com/photo/?fbid=37863215866611074&set=a.683150968377698

Майката на момичето твърди , че детето е било отведено от бившия й партньор - 40-годишен мъж, с когото семейството е живяло до април тази година, пише Блиц. По думите ѝ, мъжът не е биологичен баща на детето.

Според разказа на жената, след раздялата мъжът продължил да й звъни постоянно. Двамата често се карали по телефона и тя в крайна сметка го блокирала. В нощта на инцидента, около 2 часа след полунощ, 11-годишната й дъщеря се събудила и започнала да я вика.

„Мамо, мамо, той е в къщата“, разказва жената.

По думите й вратата била останала отключена. Мъжът влязъл в дома пиян и започнал да заплашва нея и детето.

„Каза ми: тази вечер ще ви убия, ще ви запаля. Питаше защо съм го блокирала и защо не му вдигам телефона“, твърди майката.

Жената разказва, че мъжът първо посегнал на детето. Тя се опитала да го защити, след което той се нахвърлил върху нея. По думите й я ударил с подлакътник с два гвоздея, който преди това изкъртил от фотьойл. Счупил и телефона, а после накарал детето да го хвърли в мивката.

„После се захвана с мен. Крещеше ми: ти ми съсипа живота, както ти съсипа моя, така и аз ще съсипя вашия“, казва майката.

По думите й мъжът настоявал да му върне пари, дадени за ремонтни дейности по къщата й. Жената твърди, че през последната година той бил безработен, а тя вземала пари назаем от близки и роднини, за да се справя финансово.

Нападението ескалирало. Майката твърди, че мъжът вързал ръцете и краката й, както и устата й. След това принудил детето да тръгне с него, като заплашвал, че ако момичето не го последва, ще убие майка му.

„Детето ми каза: мамо, успокой се, аз ще тръгна с него, нищо няма да се случи. Тръгна, за да ме спаси“, разказва жената.

След като двамата напуснали дома, майката останала вързана. По думите й успяла да се освободи след около половин час. Малко по-късно детето успяло да се свърже с близки.

„Обади се на мъжа на сестра ми и му каза: бягай да спасиш майка ми, защото е вързана“, твърди жената.

Сигналът е подаден до полицията, а по думите на близките органите на реда реагирали веднага. Телефонът на мъжа към момента е изключен. Майката не знае с какво са тръгнали двамата, но твърди, че той е казал, че ще хване такси.

Жената е била откарана от полицията в Окръжна болница във Варна, където й е направена рентгенова снимка. По думите й прегледът е установил счупване на китката. Тя е била прегледана и от съдебен лекар.

Майката твърди още, че това не е първият случай на насилие от страна на мъжа.

„И преди ме е пребивал. Не съм подавала сигнали от страх“, казва тя.

От полицията потвърждават, че има изчезнало дете и че се извършват издирвателни действия, както и цялостна проверка по случая. Работи се по изясняване на фактите и обстоятелствата.

Редактор "Екип на Петел",

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