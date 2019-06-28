"Блиц": Олимпийски шампион по бокс от Варна настанен в психодиспансер

Снимка: "Гонг"

Олимпийският ни шампион по бокс от Атланта 96 Даниел Петров от Варна е настанен в психодиспансер, намиращ се до Сточна гара в София, съобщава Блиц.

Преди това Пинчера е лежал няколко дни в клиниката "Софиямед". Според информацията, дланите на Петров почернели, а след това се появили червени петна с огромни мехури до лакътя. 47-годишният славен боксьор започнал да губи равновесие и да има затруднения с паметта.

Направените изследвания установили, че проблемът идва от черния дроб. След това известният спортист се е преместил в диспансера, като от въпросния център за психично здраве уточняват, че това е станало по негово желание. Припомняме, че освен със златен медал от Атланта'96, Даниел Петров може да се похвали като световен шампион от Берлин'95, двукратен европейски шампион и олимпийски вицешампион от Барселона'92.

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