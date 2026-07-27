Блиц: Владо Загато се е скарал със свой познат на път към луксозната си къща

Пиксабей

Появиха се нови подробности около мистериозната смърт на известния бизнесмен Владимир Томов Янков, по-известен като Владо Загатото, който бе открит мъртъв след пожар в дома си в Банкя.

Според източници на GlasNews.bg, охранителните камери в имота са запечатали възникването на пожара. По информация на медията в къщата е имало няколко камери за видеонаблюдение – както по външната част на имота, така и във вътрешността на жилището. Очаква се именно записите да бъдат сред ключовите доказателства по разследването, като те вече са иззети за анализ.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследващите проверяват всички възможни версии за причините, довели до смъртта му. Назначени са експертизи, които трябва да установят както причината за пожара, така и дали има данни за престъпление.

Според Блиц няколко часа преди да бъде зверски ликвидиран в неделя, 56-годишният мъж е вечерял със свои приятели в елитен рибен ресторант в столичния квартал "Драгалевци".

Нищо в настроението му не издавало, че вдишва последните си глътки въздух и съвсем скоро ще се пресели в отвъдното.

Поръчал си няколко специалитета, отпил отбрани напитки и си прекарал весело със сътрапезниците си. С напредването на нощта се покачвало и доброто му настроение.

След като сметката била платена, потеглил към дома си в квартал "Банкя" в компанията на негов познат. Между двамата избухнал спор, който бързо се ожесточил.

Гневният му събеседник толкова се вбесил, че запалил главата на Владимир Янков, а след това опожарил и луксозната му къща, за да скрие следите на престъплението.

Криминалистите от СДВР с екип следователи под наблюдението на прокурор от Софийска градска прокуратура продължават да работят по т.нар. "горещи следи" и се очаква скоро да арестуват извършителя на убийството

Кой е Владимир Янков – „Владо Загатото", бизнесменът зад милионния кафе бизнес, открит мъртъв в Банкя

В бизнес средите Янков беше познат като човек с влияние в сектора на автоматизираната търговия и професионалното кафе оборудване. Според информация от медии и източници през последните години около него е имало и финансови затруднения.

Разследването по случая продължава, като се очаква анализът на видеозаписите от охранителните камери да даде по-ясна представа за случилото се в последните минути преди избухването на пожара.

Редактор "Екип на Петел",

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